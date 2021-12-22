Bafra'da kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, Musa Cevher Dudayev ve Atatürk Bulvarlarında araçlarıyla ilerlemede zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent meydanına gelen gençler ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.