Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'da annesi tarafından yerde sırt üstü yatarken bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sermet Özay Akay (60) geceleyin annesi tarafından evin içinde yerde sırt üstü yatarken bulundu. Durum 112'ye bildirildi. Sağlık ekiplerince Sermet Özay Akay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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