Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

Mustafa İNANBarış BUDANOĞLU/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kar yağışı etkili olurken, zeminde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a kar yağdı. SamsunSinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN-Barış BUDANOĞLU
2021-12-22 16:25:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.