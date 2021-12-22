Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

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Mustafa İNANBarış BUDANOĞLU/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kar yağışı etkili olurken, zeminde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a kar yağdı. SamsunSinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN-Barış BUDANOĞLU

2021-12-22 16:25:50



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