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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma

DHA

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma


Mustafa İNANBarış BUDANOĞLU/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kar yağışı etkili olurken, zeminde meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 
Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a kar yağdı. SamsunSinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve çevresi için zirai don uyarısında bulunurken, çiftçilerden tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa İNAN-Barış BUDANOĞLU
2021-12-22 16:25:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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