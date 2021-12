Başkan Kılıç: “Her türlü tedbiri aldık”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla birlikte Bafra Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası Bafra’da da etkisini göstermeye başladı. Bafra Belediyesi kar yağışının ilçe genelinde her hangi bir sorun teşkil etmemesi için gerekli önlemleri aldı. Hazırlık kapsamında ilgili birimlerde görev yapan yeterli miktarda personel ve 3 greyder, 3 loader, 7 beko 2 kar bıçaklı kamyon hazır bekletiliyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölgemiz için vermiş olduğu soğuk hava ve kar yağışı uyarısı ile birlikte Bafra Belediyesi olarak bizler de her türlü tedbiri aldık. Hazırlığımızı ağır kış şartlarına, en kötü tahminlere göre yapıyoruz. Yoğun kar yağışı neticesinde, ana arterler başta olmak üzere, ulaşım ağı açısından önem arz eden yollarımıza yönelik planlama ve koordinasyon, teknik ekiplerimiz tarafından hazırlandı. 24 saat görevimizin başındayız. Kırsal mahallelerimizde de Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak görev yapacağız” dedi.

Başkan Kılıç, vatandaşlara kar yağışının etkili olması durumunda, kış lastiği olmadan ve zaruret dışında trafiğe çıkılmamaları noktasında da uyarılarda bulundu.

Bafra Belediyesi kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanmalara karşı ise solüsyon ve tuz alımını ise daha önce gerçekleştirmişti.

