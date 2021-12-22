Barış Başdaş’tan Samsunspor’a sitemli veda

– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da defans oyuncusu Barış Başdaş, kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Sezon başından Almanya’dan Samsunspor’a transfer olan Barış Başdaş, kırmızıbeyazlı takımda pek süre alamadan devre arasına 1 hafta kala yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından ayrılığın detaylarını paylaşan Başdaş, 1 kişiye ise hakkını helal etmediğini ifade etti.

Şu anda susma hakkını kullandığını dile getiren Barış Başdaş, “Bugün itibarı ile büyük umutlarla geldiğim Samsunspor’la olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Buradan büyük Samsunspor taraftarına haklarını helal etmelerini diliyorum. Benden yana helal olsun ama tek bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. O kişi kendisini biliyor. Şimdilik susma hakkımı kullanıyorum, gerekirse konuşacağım. Süper Lig yolunda Samsunspor’a başarılar diliyorum” dedi.

Barış Başdaş, Samsunspor forması ile bu sezon 6 lig maçında 285 dakika süre almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.