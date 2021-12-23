Muhtarlara dikili ağaç sertifikası

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Samsun Alaçam Kaymakam Fikret Zaman tarafından, muhtarlara dikili ağaç sertifikaları teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Evci Mahallesi'nde oluşturulan 'Hatıra Ormanı'nda her muhtar adına bir fidan dikildi. Dikilen fidanlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı sertifikalar Kaymakam Fikret Zaman tarafından Karlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Sevinç ve Gökçeboğaz Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Çelebi'ye verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen sertifikalarını alan muhtarlar, Ankara’da bir ağaçlarının olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.

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