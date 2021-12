Rıza Zengin: “Soba yanan yerde uyumak büyük risk"

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, soba yanan yerde uyumanın büyük risk olduğuna dikkat çekerek, "Uyumadan önce sobanın söndürülmesi ve ortamın havalandırılması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, katı yakıt kullanan ev ve işyerlerinde baca temizliğine dikkat çekti. Can kaybıyla sonuçlanan karbonmonoksit zehirlenmeleri ile konut yangınlarının büyük kısmının bacalardan kaynaklandığını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, hiçbir can ve mal kaybı yaşanmaması için baca temizliğine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Konut yangınlarının sebepleri arasında bacaların ilk sırada yer aldığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğunu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğunu söyledi. Uyumadan önce sobanın söndüğüne emin olunmasının önemine değinen Zengin, “Soba yanan yerde uyumak büyük risktir. Uyumadan önce sobanın söndürülmesi ve ortamın havalandırılması hayati önem taşımaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmesi çok anlaşılabilir bir durum değil. Tatlı bir uyku içerisinde sızıp ölüme götürebilir” diye konuştu.

İl genelinde her yıl ortalama 400500 civarında konut yangınına müdahale ettiklerini söyleyen Daire Başkanı Zengin, “Konut yangınlarının ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin nedeni, temizlenmeyen bacalardır. Baca çekişinin iyi olmadığı konutlarda rüzgarların etkisiyle geri tepmelerden kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı, can kaybına neden olmaktadır. Konutlarda baca temizliği yılda en az bir kez, alışveriş merkezlerindeki restoranlarda ise 2 ayda bir kez yaptırılmalıdır. Dolayısıyla baca temizliğini yaptırmayan vatandaşlarımız, temizlik işlemini yetkili firmalara mutlaka yaptırmalı, baca ile soba arasındaki mesafe kurallarına uymalıdır. Aşırı boru uzunluğu çekişi engellemektedir” şeklinde konuştu.

