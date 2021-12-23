Terasta yangın

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Samsun'da bir binanın terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binan terasındaki odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluğa bırakılan, içinde sıcak kül bulunan soba kovasından yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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