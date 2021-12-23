Zincirleme kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.



Kuşçular Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Bafra istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (59) idaresindeki 55 JF 362 plakalı kamyonet ile İkiztepe yönünde giden Hasan K.(36) yönetimindeki 55 ADB 978 plakalı otomobil çarpıştı. Arkasından gelen N.D.'nin (29) kullandığı 55 AAN 858 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca yolun sağında bulunan ağaca çarparak tarlaya devrildi. Kazada 55 ADB 978 plakalı otomobil sürücüsü Hasan K. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Murat S. ve Salim Özkök (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Salim Özkök yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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