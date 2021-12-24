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2021 yılında 13 çocuk evlat edinildi, 28 çocuk da koruyucu aile sahibi oldu

İHA

2021 yılında 13 çocuk evlat edinildi, 28 çocuk da koruyucu aile sahibi oldu

Samsun’da 2021 yılında şu ana kadar 13 çocuk evlat edindirilirken, 28 çocuk da koruyucu aile edindi.
Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı resmi kuruluşlarda 356 yaşlı ve engelli kalırken özel huzurevi ve bakım merkezlerinde 788 yaşlı ve engelli olmak üzere toplam 1144 yaşlı ve engelli özel ve resmi bakım merkezlerindeki bakım hizmetinden yararlanıyor.

13 çocuk evlat edinildi, 28 çocuk da koruyucu aile sahibi oldu
2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk kuruluşlarında 388 çocuk koruma ve bakım adı altında hizmet aldı. 2021 yılında şu ana kadar 13 çocuk evlat edinildi. 28 çocuk da koruyucu aile edinirken, Samsun’da koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı 208 olarak dikkat çekti.

2021 yılında 242 milyon 393 bin TL destek
Ayrıca Samsun’da 2 bin 424 kişi sosyal ve ekonomik destek alıyor. Bu kişilere 2021'de 30 milyon 226 bin TL destek yapıldı. Evde bakım hizmeti ücretinden yararlanan 9 bin 100 engelliye 2021 yılında 174 milyon 279 bin TL destek yapıldı. Özel bakım merkezlerinde bakılan 714 engelli için ise 27 milyon 80 bin TL destek yapıldı. Öte yandan Samsun’da 11 bin 518 kişiye toplam 4 milyon 979 bin TL doğum yardımı yapıldı. Müdürlük tarafından 2021 yılında koruyucu ailede bakılan çocuklar, sosyal ekonomik destek alanlar, evde bakım hizmeti ücretinden yararlananlar, özel bakım merkezlerinde bakılan kişiler ve doğum yardımından yararlanan kişiler için toplam 242 milyon 393 bin 325 TL destek yapıldı.

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