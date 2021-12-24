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Samsunspor’da devre bitmeden 3 futbolcu takımdan gönderildi Barış Başdaş, Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz transfer sezonu başlamadan takımdan gönderildi, Hasan Kılıç’ın da ayrılması bekleniyor

İHA

Samsunspor’da devre bitmeden 3 futbolcu takımdan gönderildi Barış Başdaş, Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz transfer sezonu başlamadan takımdan gönderildi, Hasan Kılıç’ın da ayrılması bekleniyor

– Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor’da devre arası transfer sezonu başlamadan 3 futbolcu ile yollar ayrıldı, 1 futbolcunun da ayrılması gündemde.
Sezona transfer şampiyonu olarak giren Samsunspor kadrosuna 23 yeni isim katmış, 24 oyuncu ile de yollarını ayırmıştı. Sezon başı transfer edilen Esin Hakaj ve Brahim Darri ise 1 dakika bile Samsunspor forması giymeden yollar ayrılmıştı. Kırmızıbeyazlı ekipte daha sezon devam ederken ilk önce deneyimli forvet Mehmet Akyüz ile yollar ayrıldı. Daha sonra ofansif orta saha Gökhan Karadeniz ile yollar ayrılırken son olarak da defans oyuncusu Barış Başdaş ile yollar ayrılmıştı. Karadeniz temsilcisinde orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ın da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Samsunspor, bu transfer sezonunda Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri (Denizlispor’a transfer oldu), Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş (Kırklarelispor’a kiralandı), Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj (Vllaznia’ya transfer oldu), Hannover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, O. Lyon’dan sol bek Melih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan, FC Napredak Krusevac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic, Yeni Malatyaspor’dan hücum oyuncusu Moryke Fofana, Karacabey Belediyespor’dan stoper Berk Taşkın ve Acedemie Sainte Maria’dan forvet Edhadj Bah'ı transfer etti.
Kırmızıbeyazlı ekipte devre arası gelmeden yolların ayrıldığı Mehmet Akyüz 7 lig maçında 254 dakika süre alıp gol atamadı. Gökhan Karadeniz 5 lig maçında 253 dakika oynayıp gol atamadı ve Barış Başdaş ise 6 lig maçında 285 dakika oynayıp, skor katkısı yapamadı. Deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, 14 maçta 1236 dakika süre alıp 3 gol, 2 asist katkısı verdi.

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