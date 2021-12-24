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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi bahar dönemi lisansüstü eğitim başvuruları başladı

İHA

Samsun Üniversitesi bahar dönemi lisansüstü eğitim başvuruları başladı

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 20212022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi başvuruları başladı. 20212022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için ilan edilen duyuruda doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans yapmak isteyenler için başvuru şartları açıklandı.
Doktora programında makine mühendisliği için 6, uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü için alan içi 2 kişilik kontenjan açıldı. Yüksek lisans programlarında ise tezli yüksek lisansta; biyomedikal mühendisliği için 12, coğrafya için 9, makine mühendisliği için 8, sosyoloji için 14, Türk dili ve edebiyatı için 15, uçak ve uzay mühendisliği için 6 ve yazılım mühendisliği için 6 kontenjan açılırken tezsiz yüksek lisans programlarında uluslararası ticaret için 50’si Türkiye Cumhuriyeti, 10’u yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 60 kişilik kontenjan belirlendi. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için başvuruların 27 Aralık, doktora programları için ise 31 Ocak 2022'de başlayacağı açıklandı. Son başvuru tarihleri doktora için 3 Şubat 2022, tezli yüksek lisans için 5 Ocak 2022, tezsiz yüksek lisans için 12 Ocak 2022 olarak belirtildi.
Adaylar ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet sitesindeki ‘duyurular’ kısmından erişebilecek.

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