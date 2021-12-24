Türkiye’de ilk: ‘Yeni nesil çift aktif çekirdekli trafo’ geliştirildi

Samsun'da elektrik şirketi tarafından Türkiye'de bir olarak "yeni nesil çift aktif çekirdekli trafo" geliştirildi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde faaliyet gösteren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), “yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör(trafo) tasarımı” gerçekleştirdi.



Şebekede iyileşme olacak

Proje kapsamında yerli üretilecek olan yeni nesil trafo; mevcut dağıtım şebekesinde kullanılan dağıtım transformatörlerinden farklı olarak iki ayrı aktif çekirdeğe sahip olacak. İlk kez uygulanan tasarımıyla yeni nesil çift aktif çekirdekli trafo; tarımsal sulamanın yoğun olduğu noktalarda, imara yeni açılan bölgelerde, turizm ve yayla bölgelerinde müşterilerimizin tükettiği yük durumuna göre sadece tek çekirdek veya iki çekirdek aktif olacak şekilde çalışarak dağıtım şebekesinde yük değişiminin dinamik olduğu zamanlarda trafo kayıp optimizasyonunu sağlayacak. Böylece yıllık trafo kayıplarındaki düşüşe bağlı olarak şebeke kayıp oranında iyileşme meydana gelecek. Ayrıca çift aktif çekirdekli trafo sayesinde trafolardan(çekirdeklerden) herhangi birinin arızalanması durumunda 2. çekirdek devreye alınarak tedarik sürekliliği sağlanacak.



“ARGE projelerimiz devam edecek”

Rekabetçi şartlarda ‘sürdürülebilir’ başarının sırrını ARGE çalışmalarına verilen öneme bağlayan YEDAŞ, ‘teknolojik yatırımlarını’ hızlı bir şekilde sistemine entegre ediyor. YEDAŞ Dağıtım Teknolojileri ve ARGE Müdürü Emrah Ayvaz, “2021 Temmuz döneminde EPDK tarafından onaylanan ‘Yeni Nesil Çift Aktif Çekirdekli Transformatör Tasarımı ile Verimliliğin Artırılması ve Uygulaması’ isimli ARGE projemiz ile trafo çalışma verimliliği arttırılarak milli ekonomiye katkıda bulunuyoruz. İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet misyonunu amaçlıyoruz. ARGE projelerimizde yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyeti önceliğimizdir” dedi.

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