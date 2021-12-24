Başkan Demirtaş: “Eğitim geleceğimizin olmazsa olmazıdır”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak merkezdeki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri, kırsaldaki vatandaşlarımıza da vermeye gayret gösteriyoruz. Eğitim, geleceğimizin olmazsa olmazıdır” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Baruthane Mahallesi’nde bulunan Hafize Hanım Kız Kuran Kursu‘nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak idarecilerin istek ve önerilerini dinledi. Öğrencilerin ailelerinden uzakta rahat bir şekilde konaklamaları ve eğitim hayatlarına devam etmeleri için ülke genelindeki yurtlarda iyileştirici düzenlemeler yapıldığını dikkat çeken Başkan Demirtaş, ”İlkadım Belediyesi olarak merkezdeki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri, kırsaldaki vatandaşlarımıza da vermeye gayret gösteriyoruz. Eğitim, geleceğimizin olmazsa olmazıdır. İlçemizde eğitim görmek için dışarıdan gelen öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak bizlerin görevidir. Kız öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yerel yönetimler tarafından her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek gerekli düzenlemeler yapılıyor. Öğrencilerimize de düşen bu huzurlu ve güzel ortamda başarılı olmaktır” diye konuştu.

Hafize Hanım Kur’an Kursu yönetimi adına konuşan Hacı Erim Yıldırım da ziyaret için teşekkür etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Şerif Mırık, Lütfü Coşkun ve yurt idarecileri bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.