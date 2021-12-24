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Protein tozları ve takviye gıdalar ani ölümlere yol açabiliyor

İHA

Protein tozları ve takviye gıdalar ani ölümlere yol açabiliyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, genellikle spora yeni başlayanların kas kütlesini arttırmak için kullandıkları protein tozları ve takviye gıdaların uzman doktor kontrolünde alınmadığı takdirde karaciğer, böbrek, kalp yetmezliği, hatta ani ölümlere bile neden olabileceğini söyledi.
Günümüzde sporcuların ve bazı gençlerin, kas yapmak için sıkça başvurduğu protein tozlarına karşı uyaran Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, "Sağlıklı bir yaşam için diyet yapmak, spor yapmak yeterlidir. Bunları uyguladıktan sonra ek takviyeler gerek değildir. Uzman ve profesyonel sporcular, hatta gençler ek protein takviyeleri almak isterlerse mutlaka uzman doktora danışmaları gerekmektedir. Herkesin vücut yapısı ve ihtiyaçları farklıdır. Gereksiz fazla alınan proteinler, vücutta keton, amonyak gibi zehirli maddelere dönüşerek karaciğer, böbrek, kalp yetmezliğine, ani ölümlere neden olabilir. Bu ek takviye mutlaka alınmak isteniyorsa da uzman bir doktora danışarak yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.
Dr. Güzel, “Bizim önerimiz ise normal sağlıklı beslenme ek takviye almadan, dengeli, düzenli, kontrol altında olunandır. İçeriklerini bilmediğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın onay vermediği hiçbir ek takviye gıda ve ilaçlar kullanılmamalıdır. Kas oranını arttırmak için kullanılan protein tozları, gıda takviyeleri çok tehlikelidir. Mutlaka kullanılması gerekiyor ise de uzman doktor kontrolü olmadan bunların alınmaması gereklidir. Mümkünse hiç kullanılmasını öneriyoruz aslında. Çünkü birçok sağlık problemini beraberinde getireceği gibi ani ölümlere de neden olmaktadır" diye konuştu.

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