Canik 'can dostları' unutmuyor

Canik Belediyesi, ilçede kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde 'can dostları'nı yalnız bırakmıyor.

İlçedeki sahipsiz hayvanların bakım ve ihtiyacıyla yakından ilgilenen Canik Belediyesi, kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde de onları ihmal etmiyor. Can dostların rutin yiyecek ve su ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında onlara sağladığı veterinerlik hizmetleriyle de yardımına koşuyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Her zaman olduğu gibi, kış aylarında da can dostlarımızın yanındayız. İlçemizde kar yağışının ve soğuğun etkili olduğu aylarda da onları unutmuyoruz” dedi.



Can dostları yeni evlerine kavuşuyor

Canik Belediyesi, geçen günlerde Canik Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen “Her Parka Bir Yeşil Kulübe Projesi” kapsamında ilçedeki can dostları için “çevre dostu” kulübeler üretip park ve bahçelere yerleştiriyor. Ahşap malzemelerden üretilen çevre dostu kulübelerden biri de öğrencilerin de katılımıyla birlikte Canik Uludağ Ortaokulu bahçesine yerleştirildi. Canik Belediyesi’nin geri dönüşüm yöntemiyle ürettiği ‘kedi evi’ Canik Uludağ Ortaokulu öğrencileri tarafından boyanıp okul bahçesine yerleştirildi. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede yer alan öğrenciler, okul bahçelerinde yaşayan kedilere yeni bir yuva kurmuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. ‘Yağmur suyu hasadı’ tekniği ile içme suyunu kendisi üreten akıllı kulübelerin ilçedeki 100 noktaya yerleştirileceği bildirildi.



“Çocuklarımız bilinç kazanıyor”

Bu tür çevre projelerini çocuklarla birlikte yaparak onlara hayvan sevgisi ve doğa bilinci kazandırmayı da amaçladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi yaptık, kuşlar için yuvalar hazırlayıp ağaçlara yerleştirdik. Onlarla birlikte can dostlarımızın kulübelerini boyadık. Yavrularımızla birlikte yapılan her proje hem çok bereketli ve güzel geçiyor hem de onların doğa ve hayvan sevgisi kazanmalarına katkı sağlıyor” dedi.

Hayvansever dernekler ve STK’lar ile istişare halinde olduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, can dostların bakımı, beslenmesi, tedavisi ile ilgili her türlü projeye katkı sağlayacaklarını söyledi.

