Başkan Kılıç: "Can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" Bafra Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Ekipler bu kapsamda kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı.

Yaz aylarında olduğu gibi zorlu kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçede kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, ilçenin birçok noktasına kilolarca mama bıraktı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlığı için sürekli mücadele verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, soğuk hava şartlarında yaşamları daha da zorlaşan sokak hayvanları için gereken tedbirleri alıyor. Soğuk hava şartlarının yaşandığı bugünlerde can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için hepimize büyük görevler düşüyor. Bafra Belediyesi olarak dostlarımızın ihtiyaçlarını kış boyunca karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Bafra Belediyesi, ayrıca Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde çok sayıda sokak hayvanının bakım ve rehabilite işlemlerini sürdürüyor.

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