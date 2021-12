Hülya Koçyiğit’ten damadına övgü: “Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu” “Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor”

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan’a övgüler dizip Türk sinemasının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Bahçeyle uğraşmaktan büyük keyif aldığını belirten Koçyiğit, “Domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor” dedi.

Hülya Koçyiğit, günümüz Türk sinemasının düne nazaran çok daha profesyonel olduğunu vurguladı. Teknolojiyi çok daha iyi kullanan, sponsor desteği bulan, dünyaya açılma çabası ve girişimi içinde olup her geçen gün giderek daha da iyi olan bir durumda olduğunu ifade eden Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunarak, “Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. Muhteşem güzel bir sesi var” değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan dijital, video ve ses içerikli dergisi “Samsun EDergi” ye verdiği röportajda Türk sinemasına övgüler yağdırdı. Türk sinemasının dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, ayrıca damadı Engin Altan Düzyatan’ın oyunculuğu ile ilgili beğenisi anlattı.



“Genç sinemacıların gayretini takdir ediyorum”

Türk sinemasının günümüzdeki durumu ile ilgili konuşan Hülya Koçyiğit, “Günümüz Türk sineması düne nazaran çok daha profesyonel, çok daha teknolojiden yararlanabilen, çok daha sponsor desteğini yanına alabilen, dünyaya açılma çabası, gayreti ve girişimi içinde olan her geçen gün de giderek daha da iyi olan bir sinema. Ben genç sinemacıların gayretlerini takdir ediyorum ve Türk sinemasının gerçekten hak ettiği yeri aldığına, alacağına inanıyorum” diye konuştu.



“Bir tek Erol Taş’ı içlerinden ayırabilirim”

Türk sinemasında kendi dönemde beğendiği aktörlerle ilgili bir soru üzerine Koçyiğit, ayrım yapamayacağını, hepsini beğendiğini, her birinin birbirinden değerli iş arkadaşları olduğunu söyleyerek, “Ama bir tek belki Erol Taş’ı ayırabilirim içlerinden. Çünkü ‘Erol ağabey’ dediğim gerçekten mert, yürekli, çocuk kadar saf, dürüst ve bana her zaman kol kanat germiş bir kişiydi. Herkes onu rollerinin etkisiyle kötü adam olarak tanırdı. Ben tam tersine onu en güvenilecek insan olarak düşünürdüm. Sadece sembolik olarak onu söylemek isterim” şeklinde konuştu.



“Engin Altan Düzyatan dört dörtlük bir oyuncu”

Damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

“Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. İnsanı etkileyen muhteşem güzel bir sesi var. Aktörlüğü için söylenecek çok fazla şey yok. Çünkü kendisini ispat etmiş bir aktör. Ancak insan olarak da öylesine güzel, öylesine insani duygular taşıyan bir kişi. Ailemize çok güzel adapte oldu. Çok iyi bir baba oldu. İyi bir eş oldu. Sevgi dolu bir insan. O nedenle onu çok seviyorum.”



Organik ürün merakıyla domates ve salatalık yetiştiriyor

Koçyiğit, yıllar sonra bahçeli bir evde yaşama imkanı bulduğunu ve bahçeyle uğraşmaktan keyif aldığını da belirtti. “Bahçeyi, çiçekleri, ağaçları çok seviyorum” diyen Hülya Koçyiğit, “Onun dışında organik ürün merakım yüzünden küçücük bir bostan yaptım. Orada domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor. Şu anda en keyif aldığım hobim” ifadelerini kullandı.

