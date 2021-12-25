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Samsun'da simide büyük zam: Fiyatı ekmeği solladı Samsun’da 80 gramı 2 TL olan simit, 60 gramı 2,5 TL olarak belirlendi

İHA

Samsun'da simide büyük zam: Fiyatı ekmeği solladı Samsun’da 80 gramı 2 TL olan simit, 60 gramı 2,5 TL olarak belirlendi

Samsun’da 80 gramı 2 TL’den satılan simidin gramajı 60 grama düşürüldü, fiyatı da 2,5 TL’ye çıkarıldı. Buna göre fiyat yüzde 25 artırıldı, gramaj ise yüzde 33,3 düşürüldü.
Kısa süre önce ekmeğe zam yapılan Samsun’da 3 ay önce zam gelen simide yeniden zam kararı alındı. Alınan yeni karara göre daha önceden 80 gramı 2 TL’ye satılan simidin gramajının 20 gram düşürülmesine, fiyatına da 50 kuruş zam yapılarak 2,5 TL olmasına karar verildi.
Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler’in imzasıyla 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek tarife ile birlikte Samsun’da 60 gram simidin fiyatı, 200 gram olan ekmeğin fiyatından pahalı duruma gelecek. Samsun’da 200 gram ekmek 2 TL’den satılırken, 60 gram simit ise 2,5 TL’den müşteriye sunulacak.
25 Aralık Cumartesi günü yürürlüğe girecek tarife hakkında zammı uygulanan Hacı Eyüb Güler ve Yılmaz Yiğit bir açıklama yapmazken, simit üreten fırıncılar ise zammın un ve susam fiyatlarından kaynaklandığını söylediler.
Doların düşmesine rağmen simide yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar ise daha önceden simit fiyatlarının ekmek fiyatını geçtiğine şahit olmadıklarını dile getirdiler. Öte yandan Samsun'da ekmek fiyatlarının da yılbaşından sonra güncellenmesi ve zam yapılması gündemde.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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