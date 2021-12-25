Samsunspor - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 83-94 

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Aydın Karaçam, Nazlı Çisil Güngör, Haldun Çoban

SAMSUNSPOR: Utku Saraloğlu (6), Mert Gizir (6), Gökhan Aydın (10), Ercan Bayrak (7), Mert Ali Sert (3), Abdülkadir Gülşen, Jalone Tyrell Friday (20), Burak Eşlik (2), James Frazier (21), Göktuğ Baş (8)

BORNOVA BELEDYESİ KARŞIYAKA: Arca Tülüoğlu (13), İnanç Mert Hotamış, Hasan Kaplan, Mertcan Solkol (17), Demircan Demir, Berke Aygündüz (19), Efe Sarıca, Çağatay Özkan, Eyüp Can Öncü (2), Tobin Bernard Carberry (25), Timothy Adonis Williams (7), Ali Işık (11)

1'İNCİ PERİYOT: 24-19

DEVRE: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-66

Türkiye Basketbol Ligi'nin 13'üncü haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Bornova Belediyesi Karşıyaka´ya 94-83 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-12-25 16:54:18



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