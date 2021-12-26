En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.

Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışının ardından güneş açması ve hava sıcaklığının 16 dereceye çıkması, 'yalancı bahar' diye adlandırılan sıcak ve güneşli havadan aldanan erik ağacının çiçek açması dikkat çekti. İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde İsmail Erkan'ın evinin bahçesinde bulunan erik ağacının çiçek açtığını görenler, "Kış ayının ortasında erik ağacı yalancı bahara aldanmış" demekten kendini alamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.