TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Düzcespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında konuk ettiği Düzcespor’u 21’lik skorla mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Sezer Yalçın xxx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Rüştü Muhammet Orcan xx.
Çarşambaspor: Kadir xx, Metin xx, Metehan xx, Fırat xxx (Muhammet dk. 75 xx), Kemal Sabri xxx (Abdulsamet dk. 54 xx), Ozan xx, Mustafa xxx (Oğuzhan Yıldırım dk. 75 xx), Safa xx, Enver xx, Emre xx, Ahmet Hasan xx (Muhammet Ensar dk. 90+6 ?)
Düzcespor: Ersin xx, Alperen xx, Recep xx, Dede xx, Emre xx, Erdi xxx, Mikail xx (Muhammet Ali dk. 85 ?), Nevzat xx, Samet xx (Eren dk. 61 xx), Oğuzhan Erdoğan xxx (Muhammet Enes dk. 75 xx), Tugay.
Goller: Mustafa (dk. 18), Safa (dk. 83) (Çarşambaspor), Recep (dk. 88) (Düzcespor)
Kırmızı Kart: Erdi (dk. 90+9) (Düzcespor)
Sarı Kartlar: Ahmet Hasan, Enver, Metin, Oğuzhan, Muhammet (Çarşambaspor), Tugay, Emre, Nevzat (Düzcespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.