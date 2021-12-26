Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Fofana’nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin’in şutu ağlarla buluştu. 10

30. dakikada Ali Ülgen’in kafa pasında topa vuran Cihan’ın şutu direğin üstünden auta çıktı.

43. dakikada Safa’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail’in kafa vuruşu skoru dengeledi. 11

56. dakikada Alaaddin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutu kaleci Mikulic'de kaldı.

64. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu direkten auta çıktı.

74. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında kaleyi cepheden gören Rotman'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

80. dakikada Fofana'nın ortasına 6 pas üzerinde iyi yükselen Tomane'nin kafası direkten auta çıktı.

84. dakikada Cihan'ın kollandığı kornerde Yasin'in kafa vuruşu filelerle buluştu. 21

85. dakikada santra sonrası hücuma çıkan Tuzlaspor'da sağdan gelen topa iyi yükselen Ahmet Yazar tekrar skoru eşitledi. 22



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Suat Güz xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen x (Melih Okutan xx), Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift x, Soner Gönül x, Berk Taşkın x, Hüseyin Öztürk x (Semih dk. 62 x), Cihan Kahraman xx, Yasin Öztekin xxx, Moryke Fofana xx, Tomane x

Yedekler: Aykut, Muhammet, Emir, Ertekin, Melih Altıkulaç, Atakan, Polat, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Tuzlaspor: Zvonimir Mikulic xx, Erhan Kartal x, İsmail Konuk xx, Mustafa Can x, Veaceslav Posmac x, Rajko Rotman xx, Lamine Diack xx, Safa Kınalı xx, Selçuk Albiraz x (Ahmet Yazar dk. 62 xx), Jurgen Bardhi x, Onat Kutay Kurt x

Yedekler: Emre, Muhammed, Rahmi, İbrahim, Umut, Gökhan, Tayfun

Teknik Direktör:

Goller: Yasin (dk. 4 ve 84) (Samsunspor), İsmail (dk. 43), Ahmet Yazar (dk. 85) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Alaaddin (Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.