Yılport Samsunspor - Tuzlaspor: 2-2

Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin (Dk. 62 Semih), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Alaaddin, Yasin, Soner, Berk, Fofana
TUZLASPOR: Mikulic, İsmail, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk (Dk.62 Ahmet), Erhan, Safa, Posmac, Emre, Kutay
GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 84 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail, Dk. 85 Ahmet (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Alaaddin (Yılport Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)
Spor Toto 1'inci Lig´in 19´uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 4 ve 84´üncü dakikalarda Yasin, Tuzlaspor adına 43´üncü dakikada İsmail ve 85´inci dakikada Ahmet kaydetti.
4´üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Fofana´nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.
30´uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ali Ülgen´in kafayla indirdiği topa vuran Cihan´ın şutu üstten auta çıktı.
33´üncü dakikada Diack´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kutay´ın ağlara giden şutu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
43´üncü dakikada Safa´nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen İsmail, skora dengeyi getirdi: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
57´nci dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Tomane´nin sert şutu kaleci Mikulic´te kaldı.
64´üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin´in şutu direğe çarparak auta çıktı.
74´üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Bardhi´nin pasıyla topla buluşan Rotman´ın şutu üstten auta gitti.
84´üncü dakikada Cihan´ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Yasin, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
85´inci dakikada sağdan Erhan´ın ortasına uzak direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmet, maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2´lik eşitlikle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-12-26 18:06:03
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