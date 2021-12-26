Yılport Samsunspor - Tuzlaspor: 2-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Suat Güz

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Ali Ülgen (Dk. 46 Melih Okutan), Hüseyin (Dk. 62 Semih), Yunus Emre, Cihan, Tomane, Alaaddin, Yasin, Soner, Berk, Fofana

TUZLASPOR: Mikulic, İsmail, Rotman, Bardhi, Diack, Selçuk (Dk.62 Ahmet), Erhan, Safa, Posmac, Emre, Kutay

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 84 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 43 İsmail, Dk. 85 Ahmet (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Alaaddin (Yılport Samsunspor), Erhan (Tuzlaspor)

Spor Toto 1'inci Lig´in 19´uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Samsunspor adına 4 ve 84´üncü dakikalarda Yasin, Tuzlaspor adına 43´üncü dakikada İsmail ve 85´inci dakikada Ahmet kaydetti.

4´üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Fofana´nın içeri çevirdiği topa düzgün vuran Yasin´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

30´uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ali Ülgen´in kafayla indirdiği topa vuran Cihan´ın şutu üstten auta çıktı.

33´üncü dakikada Diack´ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kutay´ın ağlara giden şutu ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

43´üncü dakikada Safa´nın kullandığı köşe vuruşuna yükselen İsmail, skora dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

57´nci dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Tomane´nin sert şutu kaleci Mikulic´te kaldı.

64´üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin´in şutu direğe çarparak auta çıktı.

74´üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Bardhi´nin pasıyla topla buluşan Rotman´ın şutu üstten auta gitti.

84´üncü dakikada Cihan´ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Yasin, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

85´inci dakikada sağdan Erhan´ın ortasına uzak direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Ahmet, maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2´lik eşitlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ

2021-12-26 18:06:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.