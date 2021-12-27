Samsun'da, 19 Mayıs Belediyesi tarafından 242526 Aralık tarihlerinde düzenlenen Eğitim ve Motivasyon Kampı tamamlandı.

19 Mayıs Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçede eğitim gören lise son sınıf öğrencilerinin kapsayan Üniversite Hazırlık Kampı renkli görüntülere sahne oldu. 19 Mayıs Dereköy Gençlik Kampında düzenlenen kampa katılan 110 öğrencinin keyifli dakikalar geçirdiği kamp programında, bilgi yarışmaları, çeşitli oyunlar, katılımcı konuşmacılar, buz pateni ve bowling ile birlikte son olarak ilçede bulunan Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Ballıca Kampüs gezisi ile üç günlük kamp sona erdi.

Kampın ilk gününde düzenlenen bilgi yarışmasında derece giren öğrencilere 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu tarafından tablet hediye edilirken, kampa katılan tüm öğrencilere ve ilçede eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencilerine YKS Hazırlık kitabı hediye edildi.

Kampta konuşma yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz ve faydalı olduğunu gördüğümüz bu üç günlük kampın öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah buradan aldığınız motivasyon ile birlikte Üniversite hayatına daha rahat bir adım atmış olacaksınız” dedi.

Kamp programında Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol öğrencilere kariyer söyleşisi gerçekleştirirken, Doç. Dr. Şener Şentürk ve Uzman Psikolog Kemal Özcan ise kampta kalan öğrencilere birer sunum gerçekleştirdi.

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