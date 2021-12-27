Samsun'da suç ve suçlularla etkin mücadele

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda 3 günde 28 bin 419 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 73 aranan şahıs yakalandı. 16 bin 283 araç kontrol edilerek, 2 bin 900 araç ve sürücüye işlem yapıldı, 144 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlükleri tarafından, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 2427 Aralık tarihleri arasında parkbahçelerde şok denetimler ile sabit yol uygulamaları gerçekleştirildi.

24 Aralık Cuma saat 08.00 ile 27 Aralık Pazartesi saat 08.00'e kadar yapılan uygulamalarda toplam 28 bin 419 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 73 aranan şahıs yakalandı. 28 bin 787 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 1 pozitif, 3 temaslı olmak üzere toplam 4 şahsa işlem yapıldı, 265 park ve bahçe kontrol edildi, 405 iş yeri kontrol edilerek 3’üne işlem yapıldı. 41 şahsa idari, 19 şahsa adli işlem yapıldı, 2 şahıs gözaltına alındı. 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 34 adet mermi, 45 adet kesici/delici alet, 406 adet sentetik ecza, 5,3 gr kannabionid, 6,5 gr metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca 16 bin 283 araç kontrol edilerek, 2 bin 900 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 144 araç trafikten men edildi.

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