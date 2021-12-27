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Şentop: İstiklal Marşı milletimizin kimlik kartıdır

DHA

Şentop: İstiklal Marşı milletimizin kimlik kartıdır


Tayfur KARABarış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği, milletimizin bütün fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm ettiği, esasen şiir ya da marş hüviyetinin dışında kalan bir metindir. Bu marş, milletimizin kimlik kartıdır" dedi.
Samsun'da TBMM himayesinde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85'inci yıldönümü dolayısıyla 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu' düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma TBMM Başkanı Mustafa Şentop da onursal başkan olarak katıldı.
Programa Şentop'un yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şentop beraberindekilerle sempozyum öncesi '100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Davetli Afiş Tasarımı Sergisi'ni gezdi.
'İLK İMZAMLA 'MEHMET AKİF ERSOY YILI' OLDU'
Sempozyumun açılışında konuşan Şentop, "2019 yılı itibarıyla, 19 Mayıs 1919'dan sonra gerçekleşen pek çok olayın 100'üncü yılını arka arkaya anmaya başladık. Önce Anadolu'daki kongrelerimizi, sonra meclisimizin 100'üncü yılını, akabinde bu yıl 12 Mart'ta da İstiklal Marşımızın 100'üncü yılının kabulünü idrak ettik. Bizzat teklifini hazırladığım ve ilk imza ile sunduğum, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olması talebimiz, TBMM Genel Kurulu'nda ortak kararla kabul edildi. Milletimizin varlık ve tam bağımsızlığının sembolü olan marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, il ve ilçelerde düzenlenen sempozyumlar, paneller, şiir yarışmaları, kısa film yarışmaları gibi özel birçok programla anmaya çalıştık. Bu programlar bir asır önce milli ve beraberlik anlayışıyla şaha kalkan milletimizin sahip olduğu kültürel kodları gelecek nesillere aktarmak bakımından çok büyük bir kıymeti haizdir" dedi.
'İSTİKLAL MARŞI'NI 15 GÜNDE YAZMIŞTIR'
İstiklal Marşı'nın kabulündeki tarihi süreci anlatan Şentop, "Mehmet Akif, para ödüllü olması nedeniyle yarışmaya katılmamıştır. Ancak Meclisimiz, gönderilen 724 şiirden, kabule değer bir şiir tespit edememişti. Bunun üzerine Hamdullah Suphi Bey, Mehmet Akif'in yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay vasıtası ile kendisinden şiir yazmasını talep etmiştir. Hasan Basri Çantay, Ersoy'un 'ben ne müsabakaya girerim, ne ödülü alırım' dediğini aktarmıştır. Daha sonra Hasan Basri'nin kendisini ikna etmesi üzerine Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı 15 gün içerisinde yazmış ve ilk olarak 21 Şubat 1921'de, Kastamonu'da Açıksöz Gazetesi'nde yayınlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk de İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra 'Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. Davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri, -hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır Hak'ka tapan milletimin istiklalkısmıdır. Benim bu milletten unutmamasını istediğim mısralar bunlardır' demiştir" diye konuştu.
'BİZİ MİLLET YAPAN TEMEL BİLEŞENİMİZ'
İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin kimlik kartı olduğunu dile getiren Şentop, "İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği, milletimizin bütün fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm ettiği, esasen şiir ya da marş hüviyetinin dışında kalan bir metindir. Bu milletimizin kimlik kartıdır. İstiklal Marşı, adeta sihirli bir metindir. İçinden bir kelime ya da bir tek hece eksik söyleseniz ahengi bozulur. Şüphesiz bu marş, her bir ferdinin ortak metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde kurulduğu kadim toprakların savaşta tekrar vatan yapılmasının belgesidir. Milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur" ifadelerini kullandı.
Şentop, program sonrası OMÜ Rektörlüğü, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
DHA-Genel Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU
2021-12-27 15:11:37

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