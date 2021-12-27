Jandarmadan drone destekli trafik denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından HavzaBafra karayolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Denetimde vatandaşlara trafik kurallarına uymaları uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından Havza'da radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi. Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.