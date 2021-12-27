19 Mayıs'ta kütüphane açılışı

Samsun'un 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlkOrtaokulunda kütüphane açılışı yapıldı.
19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlkOrtaokulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı Kaymakam İbrahim Civelek ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kaymakam Civelek, ”Son zamanlarda öncelikle iletişimde bilişim çağında maalesef kitap okuma alışkanlığını biraz da kaybettik. Ne olursa olsun hangi çağda yaşarsak yaşayalım bizi aydınlatacak yarınlara hazırlayan tek yolu kitap okumaktan geçer. Kütüphaneler eğitim ve öğretime yardımcı yerlerdir. Bunun için okullarda kütüphanelerin bulunması son derece önemlidir. Kitaplar en değerli hazinedir" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.