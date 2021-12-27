Şentop: İstiklal Marşı milletimizin kimlik kartıdır (2)

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BAŞSAVCI KILIÇ'A ZİYARET

Samsun'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen sempozyuma katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Samsun Adliyesi'ne geçti, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'i makamında ziyaret etti.

DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Barış BUDANOĞLU

2021-12-27 16:13:57



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