Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu

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Samsun'da 2 gün önce yanan evinin çatısında temizlik çalışması yapan bir kişi düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Turhan'a ait tek katlı evde 2 gün önce yangın çıktı. Ahmet Turhan, temizlik çalışması için yanan evinin çatısına çıktı. Çatıdan düşen Turhan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

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