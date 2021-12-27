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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik Belediyesi personeline afet eğitimi

İHA

Canik Belediyesi personeline afet eğitimi

Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle muhtemel afetlere karşı belediye personeline eğitim verildi.
Canik Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 50 personel AFAD uzmanları tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi, Afet Çadırı Kurma ve Sökme Eğitimi, Belediye Destek Ekipler Eğitimi” başlığı altında üç farklı eğitime tabi tutuldu. Samsun’un pilot il olarak seçildiğini ifade eden AFAD yetkilileri, bu eğitimlerin Samsun’da bütün belediyelerde verileceğini aktardı. Bu eğitim programının muhtemel afetlerde görev yapmak üzere AFAD aramakurtarma ekiplerine destek ekibi oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu eğitim programlarıyla yangın, sel, deprem, heyelan gibi afetlere karşı tedbir almak, afetzedelere yerinde ve zamanında müdahale etmek, hasarları en az seviyeye indirmek hedeflenmektedir” dedi.

“Afetlere karşı personelimizi eğitiyoruz”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AFAD tarafından personele teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin de verildiği program hakkında şunları kaydetti: “Yakın zamanda komşu illerimiz Sinop ve Kastamonu’da yaşanan sel felaketlerine şahit olduk. Yine Ege’de, Akdeniz’de ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın yanıp kül olmasını üzülerek gördük. Biz de yaraları sarmak için o bölgelere elimizden gelen desteği vermeye gayret ettik. Ekiplerimizle, maddi ve manevi desteklerimizle afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Bu da bize gösterdi ki, afetlere yerinde ve zamanında müdahale etmek için profesyonel ekipler hazırlamak gerekiyor. Bunun için biz de personelimize bu eğitimi vermek için girişimde bulunduk. Desteklerinden dolayı AFAD’a çok teşekkür ederim.”
Afetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Muhtemel afetleri en az zararla atlatmak ve hasarlara en kısa sürede müdahale etmek için gönüllü ekipler oluşturmak gerekir. Allah hiçbir yere afet vermesin. Ama muhtemel olumsuzluklara karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi, eğitime katılan tüm personele AFAD tarafından sertifika verileceğini bildirdi.

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