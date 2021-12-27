Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 2 kişi yargılandıkları mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi üzerine S.M.T. isimli şahıs ile F.B. adlı kadının ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 3 paket toplam 6,84 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 385 lira para ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili S.M.T ve F.B. hakkında deva açıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada S.M.T ve F.M. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis, ayrıca 16 bin 660'ar lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklu bulunan şahısların tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.