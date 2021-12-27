Samsun'da 4 kişiye gaspta teşebbüsten ceza yağdı

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Samsun'da bıçakla yaralama ve gaspta teşebbüs suçundan yargılanan yaşları 18'den küçük 4 kişiye ceza yağdı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde "bıçak çekerek para istedikleri 2 kişiden birini bıçakla yaraladıkları" iddiasıyla 18 yaşından küçük E.T.Y., E.K., K.Ö.G. ve O.B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme 4 kişiyi "gaspa teşebbüs" suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, E.K. olay sırasında Z.Ş.'yi "bıçakla yaralamak" suçundan da 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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