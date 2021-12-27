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Vakıf medeniyetini anlatan sergi TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla Samsun’da açıldı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: “Samsun’da restore etmediğimiz eser kalmadı”

İHA

Vakıf medeniyetini anlatan sergi TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla Samsun’da açıldı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: “Samsun’da restore etmediğimiz eser kalmadı”

"Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" adlı fotoğraf sergisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla tarihi Taşhan’da ziyarete açıldı.
Vakıf medeniyetini anlatmak adına düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerin bulunduğu sergi için TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Şentop ve protokol daha sonra fotoğrafları inceleyerek Taşhan’daki atölyeleri gezdi.
Fotoğraf yarışması ve sergi hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Objektifimden Vakıf Medeniyeti sergisini önce Galata Kulesi’nde açmıştık. O yalnız ulusaldı bu uluslararası oldu. Uluslararası sergimizi de Samsun’da açtık. Yaklaşık 600’ün üzerinde fotoğraf sanatçısı geldi. Ciddi bir jüri heyetimiz vardı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bunun sonunca da oluşan bu fotoğrafları da Samsun’da sergilemek istedik. Bezmialem Valide Sultan, Fatih Sultan Mehmet Han ve Mimar Sinan adına 3 kategoride yarışmamız oldu. Burada dereceye giren fotoğraflarla beraber jüri özel ödülü ve mansiyon ödülüne layık olan fotoğraflarımız sergiliyoruz. 27 Aralık – 3 Ocak tarihlerinde sergimiz açık olacak. Samsunlu hemşehrilerimi bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Çünkü bunun temelinde vakıf medeniyetini anlatmak var. Vakıf sevgisini hoşgörüsünü insanlara aşılamak var” dedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da yapılan çalışmalardan da bahseden Genel Müdür Ersoy, “2003 yılından 2021 yılına kadar 18 yıllık süreçte Samsun’da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yapmadığımız, restore etmediğimiz eser kalmadı. Yalnız yakın zamanda bize köylerden gelen eserler var. Tarihi yapılar. Onlarla ilgili de en kısa zamanda çalışmalarımızı yapacağız. Bizim önceliğimiz Baruthane’de yaptırdığımız eseri bir an önce bitirmek. Onun üstündeki yine 24 bin metrekarelik bir alanımız var. O alandaki eserimizi de bir an önce kat karşılığı yap işlet devret olarak Samsun kamuoyunun hizmetine sunmak istiyoruz” diye konuştu.
Tarihi Taşhan’la ilgili ise, “Taşhan çok mezbelelik bir durumdaydı. Taşhan’ı bu noktaya getirene kadar çok emek sarf ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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