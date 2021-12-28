Sahte alkol ve tabanca ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’un Ladik ilçesinde yapılan operasyonda sahte alkol, tabanca ve mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, Ladik ilçesinde sahte alkol üretimi yaptığı ve yakın çevresine sattığı yönünde alınan ihbara istinaden şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 564 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi, 14 adet kurusıkı tabanca mermisi, 8 litre etil alkol, az miktarda el yapımı viski, az miktarda el yapımı rakı ele geçirildi. Olay neticesinde 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



“Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlar devam ediyor”

Samsun Valiliği, operasyonlarla ilgili, “Kolluk birimlerimizin sahte alkol üretimine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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