Jandarmadan sahte alkole geçit yok

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında sahte ve kaçak alkolle mücadele sürüyor. Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi’nde İ.T.(47) isimli şahsın kaçak/sahte alkol satışı yapacağı duyumu üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri ile müşterek olarak yapılan fiziki takip sonucu şahıs iş yerinden çıkardığı esnada bandrolsüz toplam 16 litre kaçak viski ele geçirildi.

Yine Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri kaçak alkol ile mücadele kapsamında yapılan müşterek çalışma kapsamında, Şeygüven Mahallesi'nde M.K. (61) isimli şahsın evinde özel olarak kitler ve çeşitli aromalar ile viski, votka ve rakı türünden sahte içki üretimi yaparak, kendine ait aracı ile kahvehanelere ve doğrudan şahıslara sahte alkol sattığı duyumu üzerine yapılan aramada 3 litre etil alkol, 5 litre sahte viski, 7 litre sahte rakı, 2 litre sahte votka, 1 adet (250 cc) anason aroması kiti, 2 adet (20 cc) anason aroması kiti geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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