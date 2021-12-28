43’ü yasaklı 1850 hayvanı misafir ediyor Barınağa yasaklı ırklar için yeni bölüm yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 43’ü yasaklı köpek olmak üzere toplam 1850 hayvan misafir ediliyor. Merkezde, son zamanlarda artan pitbull saldırılarının ardından yasaklı ırkların kontrol altına alınması amacıyla 88 gözlü yeni bir bölüm daha yapılıyor.

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kediler ve köpekler kısırlaştırılıyor, bakıma muhtaç olan hayvanlar da barınakta korunaklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Merkezde 43’ü yasaklı ırk 1400 köpek, 450 de kedi barınıyor.

Vatandaşların sahiplenme de yapabildiği barınakta şu anda tehlike az eden ırklar arasında yer alan Amerikan pitbull terrier, dogo Argentino, fila Brasilerio, Japanese tosa, American staffordshire terrier ve American bully ırklarından oluşan 43 yasaklı köpek kontrol altında tutuluyor.

Son zamanlarda artan köpek saldırıları ve genelgeyle birlikte başıboş dolaşan tehlikeli ırkların toplanması ve kontrol altına alınması büyük önem kazandı. 2014 yılından itibaren Samsun’da bakım merkezinde sokak hayvanları ve tehlikeli ırkları kontrol altında tutan merkez, 2022 yılında 88 gözlü yeni bir bölümü daha barınağa kazandıracak. Bu 88 bölümde tehlike arz eden köpekler ayrı bir şekilde barınacak.



“43 yasaklı ırk var, yeni gelecekler için 88 gözlü bir bölüm yapılacak”

Tehlikeli ırkların ayrı ve yalnız kalması gerektiğini altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, “2022 yılında yasaklı ırklara özel bir bölüm yapacağız. 88 gözlü ayrı bölümde yasaklı ırklar ve anneli yavrulu köpeklerin kalabilecekleri sağlıklı bir ortamın imalat sürecini başlattık. 2022’de hizmete açacağız. Şu anda yasaklı ırk olan 43 hayvanı barınakta bakıyoruz. Yasaklı ırkların kesinlikle ayrı bölümlerde kalması ve başka köpeklerle göz göze de olsa temas etmemesi gerekiyor” dedi.



“2021 yılında 20 bin hayvanı misafir ettik”

Bu yıl boyunca 20 bin hayvanı misafir ettiklerini dile getiren Ali Tulumen, “Hayvan bakım merkezimiz 2014 yılından beri aktif bir şekilde faaliyetini devam ettiriyor. İlimizdeki tek bakım merkezi olduğumuzdan buraya kısırlaştırma, tedavi ve bakım yapıyoruz. 2021 yılında 20 bin hayvanı burada misafir ettik. Bu hayvanların 11 bin 600 tanesi köpek, geri kalanı da kedi ve diğer hayvanlardan oluşuyor. 560 hayvana da burada veteriner hekimlerimiz tarafından cerrahi müdahale yapıldı. Üst seviye tedavi gerekenleri de OMÜ’de tedavi ettirdik. Bakım merkezinin içerisinde kedi kasabası, mama üretim tesisi, sahiplendirme yapılan sevgi evi ve hayvanları tedavi ettiğimiz kliniğimiz var. Samsun için hizmette bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



Günde 550 kilo mama imalatı

Hayvanlar için üretilen yiyecek merkezinden de bahseden Tulumen, şunları söyledi:

“Mama üretim merkezimizde günde 550 kilo mama imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz mamaların gıda içeriğini üniversiteler ile analizlerini yapıyoruz. İçerisindeki protein ve kalsiyum oranının yeterli seviyenin altına düşmemesini sağlıyoruz. Bu tesisimiz bize günlük mama giderinin büyük bölümünün karşılanmasını sağlıyor.”

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