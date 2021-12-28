Samsunspor’un ilk yarı karnesi En golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’un ilk yarı karnesi En golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin

İHA

Samsunspor’un ilk yarı karnesi En golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin

– Samsunspor, ilk yarısı tamamlanan Spor Toto 1. Lig’de 27 puan toplayarak, averajla 7. sırada yer aldı. Kırmızıbeyazlı ekipte en golcü oyuncu 8 golle Yasin Öztekin oldu.
Lige ‘şampiyonluk’ parolası ile başlayan Karadeniz temsilcisi aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırıp, Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı. Fuat Çapa yönetimiyle bir yükseliş yakalayan Samsunspor, devreyi playoff potasında kapattı. 18 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar 27 puan topladı.

En golcü oyuncu Yasin Öztekin
Bu sezonun ilk devresinde 27 puan toplayan kırmızıbeyazlılar geride kalan 18 haftada rakip filelere 26 gol atıp, kalesinde ise 23 gol gördü. Samsunspor’da devrenin en golcü oyuncusu Yasin Öztekin oldu. Yasin Öztekin 8 gol atarak, takımın topladığı puanlara en çok katkı yapan futbolcu oldu. Samsunspor'da 26 golün dağılımı sırasıyla şöyle:
Yasin Öztekin (8), Tomane (5), Fofana (4), Hasan Kılıç (3), Ismael Diomande, Vukan Savicevic, Berk Taşkın, Melih Okutan ve Cihan Kahraman (1)

Asistler paylaşıldı
Kırmızıbeyazlı ekipte en çok asist yapan oyuncular; Cihan Kahraman (3), Yasin Öztekin (3), Tomane (3), Fofana (3), Melih Okutan (2), Hasan Kılıç (2), Ali Ülgen (1) ve Soner Gönül (1) olarak sıralandı. Tüm maçlara ilk 11’de başlayan tek oyuncu sol bek Soner Gönül olurken, en çok süre alan oyuncular ise şöyle sıralandı:
Soner Gönül (1620 dk), Tomane (1495 dk), Yasin Öztekin (1456 dk), Osman Çelik (1408 dk), Hasan Kılıç (1236 dk), Ali Ülgen (1173 dk), Aykut Özer, Kevin Boli ve Nurullah Aslan (900’er dk)

En çok kart gören oyuncu Yasin Öztekin
Karadeniz temsilcisinde bu sezon 3 oyuncu kırmızı kart gördü. Tomane, Savicevic ve Yunus Emre Çift 1’er kez kırmızı kart görerek takımlarını sahada eksik bıraktı. Samsunspor’da bu sezon en çok kart gören oyuncu ise Yasin Öztekin oldu. Yasin Öztekin bu sezon 7 sarı kart gördü. Hasan Kılıç (4), Soner Gönül, Diomande, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift ve Tomane 3’er kez sarı kart gördü. Berk Taşkın, Moryke Fofana, Alaaddin Okumuş, Recep Burak Yılmaz ve Cihan Kahraman da 2’şer kez sarı kart gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdemir: “İlçemizde 5 yıl sonunda işsizlik ve işsizliğe bağlı göç bitecek”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “İlçemizde 5 yıl sonunda işsizlik ve ...
43’ü yasaklı 1850 hayvanı misafir ediyor Barınağa yasaklı ırklar için yeni bölüm yapılacak
YEREL HABERLER 43’ü yasaklı 1850 hayvanı misafir ediyor Barınağa ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı babaanne ...
Jandarmadan sahte alkole geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte alkole geçit yok
Sahte alkol ve tabanca ele geçti: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte alkol ve tabanca ele geçti: 1 gözaltı
Vali Dağlı: “2021’de 45 bin kişi istihdam edildi” “2021’de 118 milyon TL kısa çalışma ödeneği, 90 milyon TL nakit ücret desteği verildi”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “2021’de 45 bin kişi istihdam ...
Kaymakam Zaman'dan cami kütüphanesine kitap desteği
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan cami kütüphanesine kitap desteği
Samsun’da "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu"
YEREL HABERLER Samsun’da "İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif Ersoy ...
Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Torununu okula götüren kadına kaldırımda otomobil ...
Bora: “Yılbaşı için tüm tedbirleri aldık”
YEREL HABERLER Bora: “Yılbaşı için tüm tedbirleri aldık”
Samsunlu çiftin ’dördüz’ bebek mutluluğu Doğumda yenidoğan ünitesinin olması hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Samsunlu çiftin ’dördüz’ bebek mutluluğu Doğumda ...
Samsun’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Çocuklarda görme sorunu okul başarısını olumsuz etkileyebilir
YEREL HABERLER Çocuklarda görme sorunu okul başarısını olumsuz ...
Genç kaşifler projelerini sergiledi
YEREL HABERLER Genç kaşifler projelerini sergiledi
Vezirköprü’de Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Vezirköprü’de Mehmet Akif Ersoy anıldı
Vakıf medeniyetini anlatan sergi TBMM Başkanı Şentop’un katılımıyla Samsun’da açıldı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: “Samsun’da restore etmediğimiz eser kalmadı”
YEREL HABERLER Vakıf medeniyetini anlatan sergi TBMM Başkanı ...
TBMM Başkanı Şentop, Saathane Meydanı projesini inceledi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Saathane Meydanı projesini ...
Samsun'da 4 kişiye gaspta teşebbüsten ceza yağdı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 kişiye gaspta teşebbüsten ceza yağdı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ...
Başkan Deveci: “Bu kenti birlikte yaşanabilir hale getirelim”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Bu kenti birlikte yaşanabilir hale ...
Canik Belediyesi personeline afet eğitimi
YEREL HABERLER Canik Belediyesi personeline afet eğitimi
Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 12.5 yıl hapis
Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yanan evinin çatısından düşerek hastanelik oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.