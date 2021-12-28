Ticaret İl Müdürlüğü'nden zabıtaya fahiş fiyat eğitimi

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zabıta personeline fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi ve dara düşümü konularında eğitim verildi.

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında; Samsun’da fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi, stokçuluk ve dara düşümü ile ilgili olarak gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ayrıca, özellikle döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artırmalarına rağmen döviz kurundaki düşüşe paralel olarak satış fiyatlarını düşürmeyen üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere yönelik daha etkin ve koordineli denetimler gerçekleştirebilmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte düzenledikleri eğitim programında, Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli ve 17 ilçe belediyesinin zabıta personeline fahiş fiyat artışları, fiyat etiketi ve dara düşümü konularında; belediyelerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Denetim Yetkisi (Fiyat Etiketi Yönetmeliği), 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, Uygulama Örnekleri ve Tespit Tutanağının Düzenlenmesi konularında eğitimler verildiğini söyledi.

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