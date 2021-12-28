Umut Derneği'nden kursiyerlere kumaş desteği

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Samsun Bafra Umut Derneği, Halk Eğitim Merkezi(HEM) Müdürlüğü kursiyerlerine kumaş desteğinde bulundu.

Yakakent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından talep edilen kumaş ve dikiş malzemeleri tekstil alanında eğitim gören öğrencilerin kullanılması için Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin tarafından kursiyerlere teslim edildi.

Ertekin, "2021 dernek faaliyetlerimizin sonuncusunu kumaşlarımızı Yakakent HEM'e bağlı dikiş kursunda eğitim gören kursiyerlerimizle paylaştık. Hedefimiz ihtiyaçları doğru zamanda, doğru adrese ulaştırmaktır. Derneğimize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

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