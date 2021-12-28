Şube müdürüne veda yemeği

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Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cevdet Ertürkmen'e veda yemeği düzenlendi.

Bafra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmakta iken, rotasyon nedeniyle İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanan Yüksel Aydın’a veda yemeği verildi.

Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra’da yaptığı hizmetlerinin ardından, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Yüksel Aydın’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

Veda yemeğine, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, merkez ve mahalle okul müdürleri ile davetliler katıldı.

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