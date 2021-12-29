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İtfaiyenin alevlerden kurtardığı köpek hayata tutundu Veterineri ile arasında sevgi bağı kuran köpek, kendisini yangından kurtaran insanlara vefa duyuyor

İHA

İtfaiyenin alevlerden kurtardığı köpek hayata tutundu Veterineri ile arasında sevgi bağı kuran köpek, kendisini yangından kurtaran insanlara vefa duyuyor

Samsun’da meydana gelen yangında derisinin 4’te 3’ü yanan ve ölmek üzereyken itfaiye tarafından kurtarılan pitbull cinsi köpek, 1,5 yıllık tedavinin ardından hayata tutundu. Köpek, kendisini tedavi eden veterinerlerle arasında sevgi bağı kurdu.
Yangın, 27 Nisan 2020’de Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler, alevler arasında havlayan bir köpek sesi duydu. Yanan yerde bağlı bulunan pitbull cinsi köpeği itfaiye ekipleri telef olmaktan son anda kurtardı. Alevler arasında kalan köpeği kurtaran itfaiye ekipleri, ona hortumla su sıkarak acısını dindirmeye çalıştı. Yaralı köpek daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Tedavi sürecinin başından beri köpekle ilgilenen Veteriner Hekim Begüm Gönülay, ona 'Mutlu' ismini verdi. Köpek, uzun süren tedavinin ardından iyileşti ancak vücudunda yanık izleri kaldı.

“Pitbull cinsi köpek tedavinin ardından bize minnet duygusu besledi”
Tedavinin ardından köpek ile aralarında bir bağ oluştuğuna dikkat çeken Veteriner Hekim Begüm Gönülay, “Köpeğimiz 1,5 senedir bizde. Bize geldiğinde göz çevresi, bacakları, kolları, sırt bölgesi ve çevresi komple yanmıştı. İlk müdahalemizin ardından yavaş yavaş iyileştiğini görmek bize çok mutluluk verdi. İyileştiği ve bizi mutlu ettiği için adını ‘Mutlu’ koyduk. Kendisi artık hayatına mutlu bir şekilde devam ediyor. Aramızda büyük bir bağ oluştu. Çünkü o bize bir minnet duygusu besledi. İlk geldiği gün de bunu hissettim. Bizim gözlerimizin içine baktı ve iyileşme isteğini gözlerinden anladık. Her tedavi sonuç vermeyebiliyor. Yanık tedavisi çok güç iyileşen bir tedavi süreci. Aşırı yanıklarda kaybetme oranı oldukça yüksek. Bizim köpeğimiz tedaviye cevap verdi ve iyileşmeye başladı. Şu anda mutlu bir şekilde bizlerle yaşamaya devam ediyor” dedi.

“Köpeklerin saldırganlaşması, insanların yetiştirmesiyle alakalı bir durum”
Son zamanlarda artan pitbull saldırıları hakkında da bilgi veren Begüm Gönülay, “Pitbull cinsi köpekler tehlikeli ve yasaklı ırklar. Bu köpekler saldırgan olabildiği gibi insanlarla çok iyi anlaşabilirler. Bunun nedeni ise davranışsal olduğu kadar insanların yetiştirmesiyle de alakalı bir durum. Normal bir sokak köpeğini de yavruyken alın, karanlık yerde besleyin ve hiç insan görmesin o da saldırgan olacaktır. Bu, tamamen yetiştirme meselesi ile alakalı. O yüzden hayvanları sevgi dolu, şefkatli yetiştirdiğimiz zaman davranış bozukluğunun önüne geçmiş oluruz” diye konuştu.
Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde şu anda 43 tehlikeli köpek ırkı barınırken, yeni gelecek tehlikeli ırklar için de 88 ayrı gözlü yeni bir barınma yeri inşa ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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