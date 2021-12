Yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü için sağlıklı tüyolar veren Diyetisyen Aysun İpek, “Ana yemek tercihi kırmızı et yerine beyaz etten (balık, tavuk, hindi) yana kullanılabilir. Beyaz et grubunun sindirimi daha kolaydır. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama fırın tercih edilmelidir” dedi.

Kimilerinin evde, kimilerinin şehir dışında, kimilerinin ise eğlence merkezlerinde yeni yıla girmeyi tercih ettiğini dile getiren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniği’nden Dyt. Aysun İpek, sağlıklı yılbaşı sofrası konusunda uyarılarda bulundu. Yılbaşı gecesi porsiyon kontrolünün önemli olduğunu belirten Diyetisyen Aysun İpek, “Özellikle tansiyon, diyabet ve kalp hastalarının yılbaşı gecesi beslemelerine daha çok özen göstermeleri gerekmektedir. Sağlığınızı tehlikeye atmadan, ertesi gün mide problemleri yaşamadan konforlu bir yeni yıl akşamı geçirmeniz mümkün” ifadelerini kullandı.

Yılbaşı akşamı yapılan en büyük hatalardan birine dikkat çeken Dyt. İpek, “Akşam tercih edilecek yüksek kalorili yiyecekler için gün boyu aç kalarak hazırlık yapmak, yılbaşı sofrasında iştahınızı kontrol edememenize sebep olacaktır. Açlık dürtüsü ile porsiyon kontrolünü sağlamak zorlaşacak ve mide kapasitesini aşırı zorlayan yemekler tatsız bir akşamı peşinde getirecektir” diye konuştu.

Erken uyansak dahi kahvaltıyı geç bir saate bırakmamız gerektiğinin altını çizen Dyt. İpek, “Klasik bir Türk kahvaltısı en tok tutan kahvaltı seçeneğidir. Kahvaltı sonrası ara öğünler tercih edin. Özellikle yoğurt, ayran, meyve, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı ara öğünlerle akşam yemeğinde kendinizi aşırı aç hissetmemiş olursunuz” dedi.

Su içmenin önemine de değinen Dyt. İpek, “Su ihtiyacı her gün düzenli olarak karşılanmalıdır. Susuzluk açmış gibi hissettirirken suyu yeterince tükettiğinizde tok hissedeceksiniz. Ve bağırsak hareketlerinin devamlılığı için yeterli su tüketmeniz gerekmektedir. Gün boyu 1012 bardak su içmeniz yeterli olacaktır” önerisinde bulundu.

Yılbaşı sofrasının nasıl olması gerektiğinden bahseden Dyt. İpek, şu bilgileri paylaştı:

“Yılbaşı akşamları büyük bir özenle hazırlanan sofralarınızda bulunduracağınız yiyeceklere dikkat edilmesi gerekir. Ana yemek tercihi kırmızı et yerine beyaz etten (balık, tavuk, hindi ) yana kullanılabilir. Beyaz et grubunun sindirimi daha kolaydır. Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırın tercih edilmelidir. Ana yemeğin yanına makarna, pirinç gibi yemekler yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edilmelidir. Meze hazırlanacak sofralarda mümkün olduğunca kızartma yiyecekler kullanılmamalıdır. Özellikle yoğurtlu tarator, atom, haydari gibi daha hafif ve sağlıklı mezeleri tercih edin. Unutmayın, kızartmadan da oldukça lezzetli mezeler hazırlanabilir. Tokluk hissi sağlayacak sofraların vazgeçilmesi posa kaynağımız salataya mutlaka yer verin. Salatalar hem sağlıklı hem de bol çeşitle sofranızı zenginleştirebileceğiniz yiyeceklerdir.”

Yemek bittikten sonra en az bir saat herhangi bir yiyecek tüketmememiz gerektiğini vurgulayan Dyt. İpek, “Ana yemek sindirimi için vücudunuza süre verin. Aradan 11,5 saat geçtikten sonra atıştırmalıklarla devam edebilirsiniz. 2 adet meyve içeren bir meyve tabağı tercih edebilirsiniz. Bu miktar ortalama 300 grama eşittir. Çerez yılbaşı masalarının sohbete eşlik eden vazgeçilmezi atıştırmalığıdır. Çiğ badem, çiğ fındık, kuru meyve, ceviz, Antep fıstığı, gün kurusu kayısı içeren 1 kâse çerezi gece boyu tercih edebilirsiniz. 5 badem, 10 Antep fıstığı, 3 gün kurusu kayısı, 3 hurma, 2 ceviz örnek bir kâse olarak alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yeni yılın ilk gününde de dikkatli beslenilmesi gerektiğine dikkat çeken Dyt. İpek, “Yeni yılın ilk günü bir önceki gün başlangıcı gibi hafif yiyecekler tercih edin. Özellikle bol su tüketmeye özen gösterin. Alkol alan kişilerin ise çok daha yüksek miktarlarda sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Geç kahvaltı planlayın. Kahvaltıda süt, meyve, badem gibi hafif besinler seçin. Günün geri kalanında çorba, salata ve yoğurt içeren hafif 2 ana öğün yapın. Mümkünse 1 saat yürüyün” diyerek uyarılarını noktaladı.

