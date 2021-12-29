Çarşamba’da ‘Yunus Emre'yi Anma Programı’na yoğun ilgi

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından, Yunus Emre’nin vuslatının 700’üncü yılı olması dolayısıyla Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde “Yunus Emre’yi Anma Programı” gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandığı, iki oturum şeklinde gerçekleşen programa katılan tüm öğrencilere “Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler” kitabı hediye edildi.

2021 yılının, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi sebebiyle Çarşamba Belediyesi tarafından Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde “Aşkın Aldı Benden Beni” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu. Düzenlenen programa; Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programa katılan tüm öğrencilere, Çarşamba Belediyesi tarafından “Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler” kitabı hediye edildi.



Çarşamba’da Yunus Emre anıldı

Yunus Emre’nin kültürümüz açısından önemine vurgu yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yunus Emre, kültür tarihimizde, özellikle tasavvuf alanı içerisinde önemli bir yere sahiptir. O, Türkçeyi sevgi ve hoşgörü dili haline getiren, derinlik ve incelik veren kendinden sonra gelen şairleri ve biz okuyucuları etkilemeyi başarmış bir kişidir. İslam dininin manasını derinden kavrayıp yaşamış olan bu büyük gönül insanı, ilahilerinde Hak aşkının ve doğru yolu bilmenin verdiği coşkuyla bütün insanlığı sevgiye, kardeşliğe, merhamet ve şefkate, birliğe, gerçeğe davet etmiş, onlara, insan olmanın, kendini bilmenin, Hakk'a ulaşmanın yollarını anlatmıştır. Yunus Emre’nin ortaya koyduğu sevgi, birlik ve kardeşlik anlayışı insanseverlikle sınırlı değil, o evrensel olanı yakalamıştır. Onun sevgisi; ‘dağları, taşları, seherde öten kuşları, sahralarda gezen ceylanları, denizdeki balıkları, bahçedeki sarı çiçekleri (vs.)’ kapsayan bir mahiyet arz eder. Bu sebepledir ki dünya insanlığının bu büyük gönül insanından istifade etmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

Yunus Emre’yi Anma Programı’na katılan herkese teşekkür eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında, ‘Aşkın Aldı Benden Beni’ adlı tiyatro oyunuyla hemşehrilerimizle buluştuk. Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde gerçekleşen programa, ilçe protokolümüz ve hemşehrilerimiz ile birlikte katıldık. Programımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. İnşallah daha birçok güzel etkinlik ve programla bir araya geleceğiz” diye konuştu.

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