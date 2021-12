Atakum’un yeni can dostu: Günbey

Atakum Belediyesi, belediye personelinin yaklaşık 15 yıllık sadık dostu Akbey’in ölümünün ardından “Günbey” ismi verilen minik can dostu sahiplendi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Atakum Belediyesi’nde bakılacak olan minik köpeği sahiplendi. Sevimliliğiyle herkesin ilgi odağı olan can dost, veterinerdeki işlemlerinin ardından belediyeye getirildi.



Herkesin ilgi odağı oldu

Belediyede daha önce yaşayan, yaklaşık 15 yıl personelin ve çevredeki vatandaşların dostu olan Akbey’in ölümünün ardından sahiplenilen minik can dostuna Akbey’in de hatırasını yaşatacak Günbey ismi verildi. Ekipler, sokaktan sahiplendikleri yavru köpeğin aşılarını ve sağlık kontrollerini yaptırdıktan sonra Atakum Belediyesi’ne getirerek yeni yuvasıyla tanıştırdı. Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları Şeref Aydın, Atilla Küçükala ve Okan Saral ile personelin karşıladığı minik Günbey sevimliliğiyle herkesin ilgi odağı oldu.

