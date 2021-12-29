Otomobil çarptığı babaanne toprağa verildi; torunu hayati tehlikeyi atlattı



Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'nun Atakum ilçesinde okula götürdüğü torunu Ecrin Hira Elzeren (7) ile kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ölen Hayriye Soylu (53) toprağa verildi. Hayati tehlikeyi atlatan torunu ise servise alındı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 55 AGT 483 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp Hayriye Soylu ve torunu Ecrin Hira Elzeren'e çarptı. Sürücünün aracını bırakarak kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Soylu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Ecrin Hira ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan küçük kızın, hayati tehlikeyi atlatıp, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan servise alındığı belirtildi.

BABAANNE DEFNEDİLDİ

Kazada ölen Hayriye Soylu için Atakum ilçesindeki Hz. Hatice Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Eren Soylu, annesinin tabutunun başında gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hayriye Soylu, Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada polis, kaçan sürücünün yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU

2021-12-29 14:55:45



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