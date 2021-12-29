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Samsun’da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım Başkan Demir: “2022’de de 817 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız"

İHA

Samsun’da alt yapıya 817 milyon liralık yatırım Başkan Demir: “2022’de de 817 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında 670 milyon lira yatırım yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. 2022 yılında da şehrimize 817 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü bir taraftan kent merkezi ile birlikte 17 ilçede içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilerken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçiriyor. 2021 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarını arttırarak devam ettiren SASKİ, 2021 yılında 655 km içme suyu, 92 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması yaptı.

2,5 yılda alt yapıya 1,5 milyar yatırım
2,5 yıllık görev süresinde 1283 km içme suyu hattı, 215 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 2 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alt yapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. 2,5 yılda SASKİ olarak 1,5 milyar yatırım yaptık. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece 2021 yılında 670 milyon lira tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu alt yapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üst yapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalıştı. 2022 yılında da bu çalışmalara durmadan ve yorulmadan gecegündüz demeden devam edeceğiz" diye konuştu.

“Tek arzumuz Samsunlu hemşehrilerimizin sağlıklı yaşam sürmesi”
SASKİ olarak Samsun’da 2022 yılında da 817 milyon lira tutarında alt yapı yatırımı yapılacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşaması için. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Samsun’un 17 ilçesinde dev bütçeli alt yapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek arzumuz var. O da Samsunlu vatandaşlarımızın daha konforlu, daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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