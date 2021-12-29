“Bu Dünyadan Yunus Geçti” yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Samsun'da, Canik Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Bu Dünyadan Yunus Geçti” adlı yarışmanın ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Canik Belediyesi’nin üniversitesi öğrencilerine yönelik organize ettiği “Bu Dünyadan Yunus Geçti” adlı resim, şiir ve öykü yarışmalarının ödülleri Samsun Üniversitesi(SAMÜ) 100. Yıl Konferans Salonu’nda düzenlenen final programıyla dağıtıldı.

Yunus Emre'nin hayatının canlandırıldığı “Aşkın Aldı Benden Beni” adlı tiyatro oyununun da sergilendiği programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan, öğretim üyeleri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Üniversite öğrencilerinin resim, şiir ve öykü olarak üç farklı kategoride katıldığı yarışmanın ödül töreninde birincilere tablet bilgisayar, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın hediye edildi.



72 millete aynı gözle bakmak

Canik Belediyesi’nin “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla düzenlemiş olduğu “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konulu yarışmanın ödül töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Yunus Emre’yi ve eserlerini doğru anlamak için yaşadığı dönemin şartlarını iyi okumak gerektiğini söyledi. “Toplumun ikiliğe düştüğü, fitne ve ayrılığın toplumun birliğini yakıp küle çevirdiği en kasvetli dönemlerde hep birileri çıkmış ve sahip olduğumuz medeniyetin elmastan, pırlantadan, inciden daha kıymetli değerlerini topluma sözleriyle, halleriyle, davranışlarıyla yeniden nakış nakış işlemiştir” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Yunus Emre’nin de böyle kasvetli bir dönemde Anadolu’da yaşamış gönül sultanlarından biri olduğunu dile getirdi. Böylesine değerli bir insanı gençlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Sandıkçı, “Bu yarışma ile gençlerimizin Yunus Emre’nin arı ve duru bir Türkçe ile anlatmış olduğu ‘72 Millete bir gözle bakmak’ ilkesine, insanları ortak değerler etrafında birleştirme ruhuna vurgu yapan özgün eserler ortaya koyabilmelerini amaçladık” diye konuştu.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması münasebetiyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla da Türkiye’de ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edilmişti.

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