Samsun'da kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu karayolu Helvacalı Mahallesi'nde 23 Aralık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Şaşmaz idaresindeki 34 KA 5582 plakalı kamyonet yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Emine Semizoğlu'na (56) çarptı. Kazada ağır yaralanan Emine Semizoğlu Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emine Semizoğlu yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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